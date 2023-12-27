منتخب الكرة الشاطئية يخوض معسكرا بمركب محمد السادس
يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية تجمعا إعداديا من 2 إلى 8 يناير 2024 بمركب محمد السادس لكرة القدم.
وتضم لائحة اللاعبين المشاركين في هذا التجمع 12 عنصرا : أبادا ياسير، منار امحمد، البيدوري أمين، أبغلي إبراهيم، الزهراوي رضى، أبحري عدنان، لزرق محمد، العباسي أنوار، غنام إدريس، الجباري زهير، سهيل بساك و الكريشلي بدر.
ويندرج هذا التربص في إطار الإستعدادات للإستحقاقات المقبلة.
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