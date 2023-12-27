20 شهيدا في قصف إسرائيلي على المدنيين أمام مستشفى
هبة بريس _ وكالات
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الشرس لوسط قطاع غزة من البر والبحر والجو، اليوم الأربعاء، ما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين من بينهم 20 في هجوم واحد.
وقال بيان لوزارة الصحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا، اليوم الأربعاء، بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد شهود بأن المقاتلات الإسرائيلية الحربية أطلقت عددا من الصواريخ على “أحد المنازل المجاورة لمستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في خان يونس”.
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8 تعليقات
هادي مبقاتش حرب الا كيستهدفو المدنيين
لا حول ولا قوة الا بالله
واش هادو ما فيهم انسانية ما رحمة ما والو الله يحفظ
اللهم انصر اخواننا الفلسطينين
الله ياخذ الحق ف هاد الوحوش ماشي بنادم هادوا
إنهم شهداء عند الله ومثواهم الجنة.
اللهم هذا منكر في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم انصر اخواننا المستضعفين الفلسطينيين نصرا عاجلا باذن الله تعالى.