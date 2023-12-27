5 سنوات سجنا نافذا بحق متهمين توبعوا في قضايا إرهاب

2023-12-27 / 21:04
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هبة بريس _ الرباط

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بالرباط، اليوم الأربعاء 27 دجنبر، أحكاما تراوحت بين سنة و5 سنوات سجنا نافذا بحق سبعة متهمين تمت متابعتهم في ملفات منفصلة من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب.

وهكذا، قضت المحكمة في الملف الأول، بتخفيض الحكم الابتدائي بحق المتهم (ن، ع) من ست سنوات إلى خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، وبتأييد الحكم الابتدائي القاضي بخمس سنوات سجنا نافذة بحق المتهم (ع، ب) وبسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ بحق المتهم (ع ، آ) بعد مؤاخذتهم من أجل “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والإشادة بأفعال إرهابية” كل حسب ما نسب إليه.

وقضت المحكمة، في الملف الثاني، بتأييد الحكم الابتدائي بحق متهمين اثنين (ي، ن) و(ع،ش) والقاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما قضت بتحويل الحكم الابتدائي من سنتين حبسا نافذا إلى سنتين موقوفة التنفيذ بحق متهم واحد.

من جهة أخرى، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بسنتين موقوفة التنفيذ بحق ثلاثة متهمين تمت متابعتهم في ملفات منفصلة.

وأدين المتهمون الستة، الذين توبعوا في حالة سراح من أجل “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي” كل حسب ما نسب إليه.

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