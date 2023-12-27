علي جدو : من يحمي “بوصوف” و”بلحرش” من فتح تحقيق ضدهما

2023-12-27 / 20:41
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يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

شكايات عديدة تلك التي تقدم بها الناشط “علي جدو” باعتباره ناشطا بارزا من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالمهجر ، يناشد فيها هيئات مختلفة وعلى رأسها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيما أسماه “جرائم إختلاس عابرة للقارات منذ ما يزيد عن 5 سنوات”.

ونشر الناشط “علي جدو” على موقعه الأزرق عدة نسخ من الشكايات التي تم توجيهها إلى كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة الخارجية والتعاون الإفريقي ثم إلى المجلس الأعلى للحسابات حيث لم تتم الإستجابة لمطلب فتح تحقيق من طرف الأجهزة المعنية _ حسب منظمة اليمامة البيضاء_ .

كما قامت المنظمة بعد طول إنتظار ودون جواب بإعادة تذكير المجلس الأعلى للحسابات بضرورة فتح تحقيق والتمحيص في حسابات مجلس الجالية معززة التذكير بمفوض قضائي محلف لكن لا شيء تغير في ملف “عبد الله بوصوف”.

ونشر الناشط “علي جدو” يوم أمس الثلاثاء على موقعه في الفايسبوك ما يلي: أي إمتياز “على باقي المغاربة” لعبد الله بوصوف ومحمد بلحرش ومن معهما حتى لا تتحرك الفرقة الوطنية للتحقيق في جرائم إختلاس عابرة للقارات منذ ما يزيد عن خمس سنوات… فلا الشكاية المرفوعة أمام النيابة العامة ولا تلك التي صمتت عنها المسؤولة الأولى بالمجلس الأعلى للحسابات رأتا طريق التحقيق في دولة الحق والقانون … ؟ _ حسب التدوينة دائما _ .

ومعلوم أن الصحافة الإستقصائية الإسبانية بجريدة “إلموندو ” كانت قد فجرت ملفا ساخنا بخصوص بوصوف وزوجته وآخرون إتهمتهم بتحويل الأموال وتبييضها في الخارج ، ما آثار زوبعة كبيرة في أوساط الجالية المغربية بالخارج والأجهزة الإسبانية في وقت نفى فيه “بوصوف” عبر بلاغ مختوم من طرف مجلس الجالية علما أن الإتهامات التي نسبتها الجريدة كانت تستهدف “بوصوف” وزوجته كأشخاص ذاتيين ، ولم تقف شبهة تهريب الأموال عند هذا الحد بعد حوالي ثلاث سنوات بل تجاوزتها الأسبوع الماضي ليوضع الملف من جديد على طاولة الإعلام البلجيكي الذي كال نفس الإتهامات لكن بصيغة مختلفة.

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تعليق واحد

  1. انا بعدا النهار لي جيت إسبانيا وانا كنسمع بهاد الاسم معرفتش اشمن درو عندو اهنا معانا من غير بعض المرات يبان كيندد ولا كيشرح شي حاجة احنا زعما مفهمنهاش ولكن خاص التدقيق والتمحيص في الحسابات

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