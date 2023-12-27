الشرطة البولندية تقتحم مبنى وكالة الأنباء الرسمية

هبة بريس _ وكالات

اقتحمت قوات الشرطة البولندية المبنى المركزي لوكالة الأنباء البولندية لوضع قائمة بأسماء أعضاء مجلس النواب من الحزب الحاكم السابق “القانون والعدالة” الذين يعرقلون عملها.

ووفقا لوسائل إعلام بولندية لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي حوادث أثناء مداهمة الشرطة للمبنى، كما لم يتم الكشف عن نتائج التفتيش.

وطلبت الشرطة معلومات حول العدد الدقيق للنواب في المبنى وأسمائهم.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الثقافة والتراث الوطني البولندي بارتولومي سينكيفيتش، الذي عينه رئيس الوزراء الجديد دونالد توسك، قام الأسبوع الماضي، بإقالة المشرفين على وكالة الأنباء الرسمية، وقناة التلفزيون الحكومية واستبدلهم بمرشحين تابعين له.

ولم يوافق نواب حزب “القانون والعدالة” على هذه القرارات، فدخلوا مبنى الوكالة وبدأوا في إيقاف العمل فيه، واصفين الإجراء بأنه “واجب الدفاع عن الديمقراطية”.

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