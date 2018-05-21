مدرسة المجاهدين بأكادير تفوز بلقب المسابقة الوطنية للبرمجة

نُشر بتاريخ :  2018-05-21 - 18:19
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أحمد وزروتي: هبة بريس

فازت مدرسة المجاهدين بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكادير إداوتنان بالرتبة الأولى بالمسابقة الوطنية الأولى للبرمحة Hacakathon coding2018، والتي أجريت اليوم 21 ماي بمركز الملتقيات بالرباط كممثل عن أكاديمية سوس ماسة.

جاء ذلك إثر مشاركة المؤسسة في ذات المسابقة بمشروع حول التنمية المستدامة في إطار مشروع Code for the planet لتحفيز التلميذات والتلاميذ على الإبداع في مجال البرمجة.

وقد شارك في المسابقة كل من التلميذات فردوس الكشطى اسماء بنجواض وهدى باسيدي بتأطير من الأستاذة السعدية الكربا والأستاذة مليكة اخوايري.

هذا وينضاف هذا الإنجاز الذي حققته المديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان في مجال البرمجة إلى انجازات أخرى في مجالات عدة على الصعيد الوطني حققتها المديرية، منها ما هو رياضي أو أدبي او علمي.

 

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تعليق واحد

  1. عبد العزيز

    في 14:51

    تهاني الحارة للاستادة السعدية شرفت

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