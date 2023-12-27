رئيس “فيفا” يهنئ الوداد الرياضي على مشاركته في مونديال الأندية

هنأ السويسري جياني إينفانتينو، رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فريق الوداد الرياضي على مشاركته في نهائيات كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة المقررة سنة 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رئيس “فيفا” في مقطع فيديو: “أهنئ فريق الوداد بتأهله إلى كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة التي ستجرى بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2025.. هنيئا لكم”.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الجديدة من مونديال الأندية المقررة سنة 2025 ستعرف مشاركة 32 فريقا.

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