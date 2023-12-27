غريب .. مواطن “ينطح “حافلة لنقل المسافرين وينقل لمستشفى طرفاية

2023-12-27 / 18:35
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هبة بريس _ طرفاية

في واقعة غريبة جرت مساءاليوم الأربعاء 26 دجنبر الجاري، نقلها شهود عيان ل ” هبةبريس” شهدها الشارع الرئيسي لمدينة طرفاية جنوب المملكة، بعد ان تقدم مواطن أربعيني في اتجاه حافلة لنقل المسافرين كانت متوقفة، فقام ب ” نطح ” مقدمتها برأسه، ليسقط مغمى عليه ويتم نقله على عجل بسيارة اسعاف للمستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات.

الواقعة التي اثارت دهشة ركاب الحافلة وسائقها، بل حتى كل من مرة بمكان الحادث وقف مستغربا من هذا السلوك، متسائلين هل الشخص يعاني مرض نفسي او انه تناول مواد مخدرة قوية جعلته ينطح إطار الحافلة بهذا الشكل الهستيري.

وقد حل بمكان الحادث عناصر الدرك الملكي، التي باشرت تحقيقاتها حول هذا الحادث بعد الاستماع إلى السائق وركاب الحافلة.

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‫5 تعليقات

  1. هذا الأدمي كان يامل أن يتقاضى تعويضا عن الحدث من طرف شركة التأمين، لكنه أصبح ملزما بأداء أعباء فواتير المصحة التي سيعالج بها.

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