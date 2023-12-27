برنامج “فرصة”..عرض تمويل بشروط تفضيلية متاح للمترشحين المؤهلين

هبة بريس _ و م ع

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن البرنامج الحكومي “فرصة” يتيح الآن للمترشحين المؤهلين إمكانية الاستفادة من تمويل بشروط تفضيلية لدى الأبناك الشريكة، وذلك استجابة للطلب الكبير الذي أعقب اختتام نسخته الثانية.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ، أن “برنامج فرصة يعمل على ضمان الولوج إلى التمويل لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال المتطلعين. بفضل شراكة مع بعض الأبناك المنخرطة في مجال ريادة الأعمال، سيتمكن المترشحون لبرنامج فرصة، المتوفرون عن الشروط المطلوبة والراغبون في تطوير مشاريعهم، من طلب تمويل بشروط تفضيلية لدى الأبناك الشريكة الأولى”.

وأوضح المصدر ذاته أن الشركة المغربية للهندسة السياحية، تجسيدا لهذه المبادرة، وقعت على اتفاقيتين مع مجموعة القرض الفلاحي، ومع البريد بنك، ستمكنان 1700 مرشح مؤهل من برنامج “فرصة” من إطلاق مشاريعهم.

وتابع أن حاملي المشاريع المؤهلون لبرنامج “فرصة” هم الذين تابعوا التكوين المعمق حول أسس ريادة الأعمال في “أكاديمية فرصة”، والذين استفادوا من المواكبة من طرف الحاضنات واجتازوا مرحلة لجن التمويل.

وشددت الوزارة على أن حاملي المشاريع هؤلاء يملكون الآن ملفات مؤهلة جاهزة للدراسة من طرف الأبناك الشريكة، وذلك ابتداء من 15 يناير 2024، مشيرا إلى أن المرشحين الذين سيتم قبول ملفاتهم سيتمكنون من الحصول على قرض يصل إلى 100 ألف درهم بفائدة تفضيلية تتراوح ما بين 1.75 في المائة و2 في المائة حسب مكان إقامة حامل المشروع.

وسيتم تسديد القرض على فترة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى، مع فترة تأخير تصل مدتها إلى سنتين، وذلك للسماح للمستفيدين بإطلاق مشاريعهم بكل أريحية. كما يتم إجراء محادثات مع بنوك أخرى لزيادة عدد مرشحي برنامج “فرصة” المستفيدين من هذه المبادرة.

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