برنامج “فرصة”..عرض تمويل بشروط تفضيلية متاح للمترشحين المؤهلين

2023-12-27 / 18:19
2
هبة بريس _ و م ع

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن البرنامج الحكومي “فرصة” يتيح الآن للمترشحين المؤهلين إمكانية الاستفادة من تمويل بشروط تفضيلية لدى الأبناك الشريكة، وذلك استجابة للطلب الكبير الذي أعقب اختتام نسخته الثانية.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ، أن “برنامج فرصة يعمل على ضمان الولوج إلى التمويل لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال المتطلعين. بفضل شراكة مع بعض الأبناك المنخرطة في مجال ريادة الأعمال، سيتمكن المترشحون لبرنامج فرصة، المتوفرون عن الشروط المطلوبة والراغبون في تطوير مشاريعهم، من طلب تمويل بشروط تفضيلية لدى الأبناك الشريكة الأولى”.

وأوضح المصدر ذاته أن الشركة المغربية للهندسة السياحية، تجسيدا لهذه المبادرة، وقعت على اتفاقيتين مع مجموعة القرض الفلاحي، ومع البريد بنك، ستمكنان 1700 مرشح مؤهل من برنامج “فرصة” من إطلاق مشاريعهم.

وتابع أن حاملي المشاريع المؤهلون لبرنامج “فرصة” هم الذين تابعوا التكوين المعمق حول أسس ريادة الأعمال في “أكاديمية فرصة”، والذين استفادوا من المواكبة من طرف الحاضنات واجتازوا مرحلة لجن التمويل.

وشددت الوزارة على أن حاملي المشاريع هؤلاء يملكون الآن ملفات مؤهلة جاهزة للدراسة من طرف الأبناك الشريكة، وذلك ابتداء من 15 يناير 2024، مشيرا إلى أن المرشحين الذين سيتم قبول ملفاتهم سيتمكنون من الحصول على قرض يصل إلى 100 ألف درهم بفائدة تفضيلية تتراوح ما بين 1.75 في المائة و2 في المائة حسب مكان إقامة حامل المشروع.

وسيتم تسديد القرض على فترة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى، مع فترة تأخير تصل مدتها إلى سنتين، وذلك للسماح للمستفيدين بإطلاق مشاريعهم بكل أريحية. كما يتم إجراء محادثات مع بنوك أخرى لزيادة عدد مرشحي برنامج “فرصة” المستفيدين من هذه المبادرة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بنك التنمية الألماني يمنح “قرضا” و”دعما” للمغرب

بنك التنمية الألماني يمنح “قرضا” و”دعما” للمغرب

2023-12-27 / 19:04
Photo of إدارة الجمارك تعلن عن معايير جديدة لبيع السجائر بالمغرب

إدارة الجمارك تعلن عن معايير جديدة لبيع السجائر بالمغرب

2023-12-27 / 14:08
Photo of تزامنا مع نهاية السنة الميلادية.. تجارة الورود والشوكولاطة تسجل انتعاشا

تزامنا مع نهاية السنة الميلادية.. تجارة الورود والشوكولاطة تسجل…

2023-12-27 / 12:36
Photo of تزامنا ونهاية السنة.. مغاربة يقبلون على اقتناء “السيارات الجديدة”

تزامنا ونهاية السنة.. مغاربة يقبلون على اقتناء “السيارات الجديدة”

2023-12-27 / 11:59
Photo of الطماطم تستقر في 15 درهما والدجاج يتجاوز 20 درهم.. تكلفة القفة اليومية تصدم المغاربة

الطماطم تستقر في 15 درهما والدجاج يتجاوز 20 درهم..…

2023-12-27 / 11:46
Photo of فتاح العلوي…الحكومة تمكنت من تقليل آثار الغلاء على المواطنين

فتاح العلوي…الحكومة تمكنت من تقليل آثار الغلاء على المواطنين

2023-12-26 / 18:39
Photo of فتاح العلوي تعترف بــ”ارتفاع الأسعار” وتؤكد “وفرة المنتوجات” بالأسواق

فتاح العلوي تعترف بــ”ارتفاع الأسعار” وتؤكد “وفرة المنتوجات” بالأسواق

2023-12-26 / 17:24
Photo of مزور: “المصالح المعنية تراقب 50 منتوجا يوميا,

مزور: “المصالح المعنية تراقب 50 منتوجا يوميا,

2023-12-26 / 17:19
Photo of حركة النقل الجوي.. توقعات باختتام السنة بـ27 مليون مسافر

حركة النقل الجوي.. توقعات باختتام السنة بـ27 مليون مسافر

2023-12-26 / 16:07
Photo of “احتفالات نهاية السنة الميلادية” تقفز بأسعار الذهب

“احتفالات نهاية السنة الميلادية” تقفز بأسعار الذهب

2023-12-26 / 11:25

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق