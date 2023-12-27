إشبيلية ينتظر رد الجامعة بشأن النصيري

إشبيلية ينتظر رد الجامعة بشأن النصيري

2023-12-27 / 13:23
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أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن إشبيلية يسعى لإقناع الدولي المغربي يوسف النصيري، لحضور مباراة النادي الأندلسي ضد أتلتيك بيلباو، قبل الالتحاق بالمنتخب الوطني للمشاركة في كأس أمم أفريقيا “الكوت ديفوار 2023”.

وحسب المصدر ذاته، فإن إشبيلية ينتظر رد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص الإبقاء على النصيري إلى بعد المباراة ضد أتلتيك المقررة يوم 4 يناير، نظرا لأهمية اللاعب داخل النادي الأندلسي.

ومن المتوقع أن يتواجد النصيري في القائمة النهائية للمنتخب التي سيعلن عنها وليد الركراكي استعدادا للدخول في معسكر اعدادي قبل التوجه لكوت ديفوار.

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