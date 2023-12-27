أرسنال يراقب الدولي المغربي إبراهيم صلاح

وضع نادي أرسنال الإنجليزي اللاعب إبراهيم صلاح مهاجم رين الفرنسي، تحت مجهره، وفق ما أعلنته تقارير إعلامية.

وربما يذكر إبراهيم صلاح نادي أرسنال بمهاجمه المغربي السابق مروان الشماخ الذي كان واحدا من ألمع نجومه في تاريخ النادي مع المدرب السابق أرسين فينغر.

وربما يقطع أرسنال الطريق على أندية أخرى تتابع بدورها اللاعب صلاح منذ فترة مثل ليل الفرنسي وفالنسيا الإسباني.

وانضم صلاح لصفوف رين في الميركاطو الشتوي الماضي (يناير 2023) قادما من نادي لاغنطواز البلجيكي، ولعب بقميصه 16 مباراة، من ضمنها 11 مباراة في بطولة “الليغ 1″، وسجل له 6 أهداف.

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