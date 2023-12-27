عرض جديد يقرب نايف أكرد من العودة إلى الدوري الفرنسي

عرض جديد يقرب نايف أكرد من العودة إلى الدوري الفرنسي

2023-12-27 / 16:31
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بات الدولي المغربي نايف أكرد، مدافع وست هام الإنجليزي مرشحا للعودة إلى الدوري الفرنسي مرة أخرى.

ووفقا لمصادر إعلامية فرنسية فإن نادي أولمبيك ليون الفرنسي يستهدف التعاقد مع المدافع المغربي خلال مرحلة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل الاستفادة من خدماته وخبرته في خط دفاع الفريق خلال الشطر الثاني من الموسم الحالي.

وحسب نفس المصادر فإن إدارة وست هام أصبحت منفتحة على بيع المدافع المغربي، في حالة وصول عروض مناسبة، وذلك من أجل الاستفادة ماديا من صفقة اللاعب.

ومعلوم أن نايف أكرد كان قد لعب لناديي ديجون ورين في الدوري الفرنسي قبل انتقاله إلى وست هام الإنجليزي.

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