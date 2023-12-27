طنجة.. اعتقال 3 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات
هبة بريس - مكتب طنجة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، ليلة يوم امس الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص احدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة و ترويج المخدرات .
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيهم في حيازة و ترويج المخدرات عن طريق استعمال سيارة اجرة .
وقد أسفرت عمليات الايقاف و التفتيش المنجزة بسيارة الاجرة بطريق تطوان ، عن حجز 5 كيلوغرامات و نصف من مخدر الشيرا عبارة عن قطع مستطيلة بها شعار معدة للبيع فضلا عن حجز هواتف نقالة و مبلغ مالي.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
تجار المخدرات يسيئون لسمعة بلدنا المغرب..
من المسؤول عن تدني أوضاع المخدرات التي انتشرت في البلاد ..
تحية تقدير واحترام للشرطة..
اللهم احفظ الأعين الساهرة على أمن وسلامة المواطنين والوطن..
Mezyane meli chedohom
Saraha had lbilya ntachrat bezaf f beladna
من الضروري محاربة ترويج المخدرات
Ye3tiwhom chi 10ans dl 7abs hsen lihom
Hadchy makhasch chabab yet3ataw lih llah ye3fo elihom