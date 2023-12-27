طنجة.. اعتقال 3 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، ليلة يوم امس الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص احدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة و ترويج المخدرات .

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيهم في حيازة و ترويج المخدرات عن طريق استعمال سيارة اجرة .

وقد أسفرت عمليات الايقاف و التفتيش المنجزة بسيارة الاجرة بطريق تطوان ، عن حجز 5 كيلوغرامات و نصف من مخدر الشيرا عبارة عن قطع مستطيلة بها شعار معدة للبيع فضلا عن حجز هواتف نقالة و مبلغ مالي.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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