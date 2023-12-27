البرلماني المهاجري من محكمة البيضاء: “أنا مواطن عادي وحضرت تلبية لنداء القضاء”
هبة بريس - البيضاء
حضر البرلماني الكثير للجدل، هشام المهاجري، زوال يومه الأربعاء، لمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.
وفي هذا الصدد، كشف المهاجرين في تصريح للصحافة، أنه حضر للمحكمة كأي مواطن عادي وتلبية لنداء القضاء.
وأضاف المهاجري قائلا : “أنا لا أدبر الشأن السياسي أو المال العمومي، وحضوري لا علاقة له بهذه الأمور”.
وتابع المهاجري، أنه حضر للاستماع إليه بخصوص قضية تعود لسنة 2005 وتتعلق بنشاطه التجاري .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
يجب مراقبة أنشطة البرلمانيين..
القانون فوق الكل ولا يحمي المغفلين..
ترفع القبعة للمنتخبين النزهاء الذين يشتغلون بصدق وأمانة وإخلاص..
حضر للمحكمة كأي مواطن عادي وتلبية لنداء القضاء
Baghina n3erfo l asbab 3lach zee3ma
هشام المهاجري راجل زين خدم بلادي مزيان تبارك الله عليه
اغلب البرلمانيون كيكونو محتالين و نصابين و شفارة
Ila kan dayr 3lach khaso yakhod l7ebs