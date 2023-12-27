البرلماني المهاجري من محكمة البيضاء: “أنا مواطن عادي وحضرت تلبية لنداء القضاء”

هبة بريس - البيضاء

حضر البرلماني الكثير للجدل، هشام المهاجري، زوال يومه الأربعاء، لمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

وفي هذا الصدد، كشف المهاجرين في تصريح للصحافة، أنه حضر للمحكمة كأي مواطن عادي وتلبية لنداء القضاء.

وأضاف المهاجري قائلا : “أنا لا أدبر الشأن السياسي أو المال العمومي، وحضوري لا علاقة له بهذه الأمور”.

وتابع المهاجري، أنه حضر للاستماع إليه بخصوص قضية تعود لسنة 2005 وتتعلق بنشاطه التجاري .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp