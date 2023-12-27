لتعزيز التواصل مع المواطنين.. الحكومة تطلق موقعا الكترونيا

هبة بريس

بهدف تعزيز التواصل الحكومي والتفاعل مع المواطنات والمواطنين، أطلقت الحكومة اليوم الأربعاء، البوابة الإلكترونية www.alhoukouma.gov.ma، لتكون بمثابة جسر تواصلي يربط بينها وبين المواطنين.

وستمكن البوابة من التعريف بجميع البرامج والأنشطة التي تقوم بها الحكومة، وتقديم مختلف الشروحات المتعلقة بها للمواطنين، قصد تمكينهم من تتبع الإجراءات الحكومية، والوقوف على التقدم الحاصل في تنزيل مختلف الأوراش، من خلال معطيات دقيقة ومحيَّنة.

وتعرض هذه البوابة، المحاور الرئيسية الثلاث للبرنامج الحكومي وهي: “تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، و”إنعاش الاقتصاد لخلق فرص الشغل”، و”تكريس فعالية الإدارة لخدمة المواطن”.

كما تتيح البوابة للمواطنين إمكانية الاطلاع على “مقتطفات من الخطب والأنشطة الملكية”، وكذلك التعرف على مدى تقدم مختلف البرامج الحكومية على غرار “الدعم الاجتماعي المباشر”. أما “آخر المستجدات” فتنقسم إلى قسمين: “فضاء الأخبار” الذي يعرض الأخبار الآنية، و”ملفات ومقالات” تسلط الضوء على العديد من الملفات بشكل معمق. كما توفر البوابة “مكتبة الفيديو” وروابط خاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي.

ولتحقيق التفاعل المرجو مع الرأي العام، تتيح بوابة “الحكومة”، من خلال قسم “شارك/ي برأيك”، إشراك المواطنات والمواطنين في إبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص برامج وإجراءات الحكومة.

جدير بالذكر، أن موقع “الحكومة” هو باللغة العربية ومُتاح على الحاسوب والهاتف المحمول.

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