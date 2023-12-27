إفران.. أستاذ يهين تلميذ أمام زملائه بكلام نابي داخل الفصل

هبة بريس _ إفران

اهتزت إعدادية ثانوية علال الفاسي بإفران، على وقع فضيحة وصفت من العيار الثقيل، بعد تسرب تسجيل صوتي منسوب لأستاذ مادة اللغة الفرنسية يوثق بالصوت توجيهه كلاما نابيا لأحد تلاميذه أمام زملائه في القسم.

وحسب التسجيل الصوتي الذي توصلت هبة بريس بنسخة عنه، فقد قام التلميذ باستفسار الاستاذ عن إمكانية طرح بعض الدروس في الامتحان الجهوي، قبل أن يجيبه الأستاذ برد صادم.

و أمام هول التلاميذ الذين شرع جلهم في تسجيل الواقعة، طالب عدد منهم بتحرك الإدارات المختصة لمباشرة فتح تحقيق عميق في هذه النازلة التي تأتي بالتزامن مع حراك الشغيلة التعليمية. .

في المقابل، لم يتحرك المسؤول الإقليمي عن التعليم بإقليم إفران، حيث لم يتم الى حدود الساعة إيفاد لجنة إلى المؤسسة التعليمية للتحقيق في الإعتداء اللفظي الذي تعرض له التلميذ أمام زملائها بالقسم من طرف المعني بالأمر وهو قدوة لتربية الأجيال الصاعدة.

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