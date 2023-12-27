لطيفة رأفت لطفلتها:” من شدة حبي لك أخبرت الله عنك”
نجلاء مزيان: هبة بريس
وجهت الفنانة المغربية لطيفة رأفت رسالة مؤثرة لطفلتها الوحيدة “ألماس”، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
وكتبت الفنانة المغربية عبر خاصية القصص القصيرة تدوينة جاءت كالتالي:”إبنتي من شدة حبي لك اخبرت الله عنك، كثيراً وعن ما يحمله صدري لك، أوصيته فيك أن لا يُصيبك مكروه، وأن تكون الدنيا كما تريدي ودعوته أن يديمك لي عمراً طويلاً”.
وجدير بالذكر أن المطربة المغربية خلقت خلال الساعات القليلة الماضية جدلا واسعا بسبب كشفها تفاصيل زواجها و طلاقها من بارون المخدرات الملقب ب “اسكوبار الصحراء”.
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تعليق واحد
” هكذا تحول “تيك توك” إلى “كوكايين رقمي ” 1 ـ (أمينة خيري صحافية من اندبندت عربية تقول:) التعزيز العشوائي يقوي شوكة الإدمان والمنصة تقول إن مهمتها إلهام الإبداع وجلب الفرح “تيك توك” ليس مجرد فيديوهات قصيرة نجحت في تثبيت ما يزيد على مليار شخص أمام شاشاتهم النقالة، وهو ليس مجرد تطبيق ضمن تطبيقات التواصل الاجتماعي له ما له من مميزات تواصل وترفيه وفائدة وما عليه من محتوى قد يكون غير مناسب أو لائق. “تيك توك” وحش كاسر وقوة طاغية وتأثير غالب في نسبة معتبرة من سكان الكوكب. ويكفي أن هؤلاء السكان لم يعد لديهم الوقت أو الجهد الكافيين بعد الانتهاء من متابعة محتوى “تيك توك” لطرح السؤال المهم، ماذا فعل “تيك توك” بهم؟ وما أثر أفعاله في الجميع؟ الجميع يتعامل مع “تيك توك” من ثلاثة منطلقات لا رابع لها، إما صانع محتوى أو متابع للمحتوى أو يسمع عن المحتوى من آخرين. وصول عدد المستخدمين النشطين لـ”تيك توك” إلى مليار شخص يعني كثيراً، لا سيما أن هذا الرقم يعكس زيادة نسبتها 45 في المئة في عام واحد. 2 ـ (أفلام مصرية مقتبسة من السينما الأجنبية) 1 ـ تعرّف الجمهور على بطل الأحداث من الفيلم الأصلي “سكارفيس1983” باعتباره أحد اللاجئين الكوبيين النازحين إلى أمريكا من أجل تحسين مستواه المعيشي، فيما جاء في “الامبراطور” بأنه أحد المتهمين في اندلاع “ثورة الخبز” بفترة حكم الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات عام 1977. وتدور قصة الفيلمان حول قصة صعود صعلوك من القاع إلى القمة بتجارة المخدرات، ويلعب أحمد زكي في الفيلم دور البطل من الفيلم الأصلي “توني مونتانا”، والذي جسّده ببراعة فائقة آل باتشينو، فيما تلعب رغدة زوجته أو النجمة ميشيل فايفر، بينما يجسّد محمود حميدة دور صديق “باتشينو” والذي لعب دوره الممثل ستيفن باور. 2 ـ جاء الفيلم مطابقاً للفيلم الأصلي في العديد من المشاهد، منها مشهد نجاة البطل وصديقة من محاولة تصفية جسدية إثناء إتمام إحدى صفقات المخدرات، لكن جاءت وفاة صديقهم الثالث بطريقة مختلفة هي “الجير الحي” في مركب بالنيل وليس بالمنشار الكهربائي في إحدى الشقق بالفيلم الأصلي، كذلك مشهد الشجار الذي نشب بين بطل الفيلم وزوجته في المطعم، بعد أن أجهضت جنينها منه لكراهيتها له، لكن أيضاً بفارق أن رغدة قدّمت “وصلة ردح” لأحمد زكي، عكس عتاب ميشيل فاريفر الراقي لآل باتشينو. البطل قتل أعز أصدقائه في الفيلم الأصلي بسبب إقامته علاقة مع شقيقته الصغرى، دون علمه بأنهم تزوجوا دون علمه، أما في “الإمبراطور” فقد قتل البطل صديقه لتوهمه بأنه على علاقة بزوجته. 3 ـ (أفلام سينمائية جمعت محمود حميدة وأحمد زكي) نشر الفنان محمود حميدة، صورة جمعته بالفنان الراحل أحمد زكي، عبر حسابه الشخصي بـ”فيس بوك”، معلقا عليها “السند الأول”، وبالرغم بأن رصيدهما الفني المشترك ثلاثة أفلام سينمائية فقط، في تسعينيات القرن الماضي، إلا أنهم يعتبروا من أبرز الأفلام في مسيرتهما الفنية. مع مطلع تسعينيات القرن الماضي، كانت بداية محمود حميدة السينمائية في فيلم “الإمبراطور1990” أمام النجم الراحل أحمد زكي، واستطاع حميدة، أن يؤكد موهبته المميزة بتجسيده لشخصية “إبراهيم”، الذراع اليمنى لتاجر المخدرات “زينهم”، الذي جسد شخصيته أحمد زكي. شارك في بطولة الفيلم عدد من كبار الفنانين “رغدة، أبو بكر عزت، حسين الشربيني، عبدالله محمود ومحمد متولي” وكان أول الأفلام السينمائية التي يخرجها طارق العريان. لينطلق الفنان محمود حميدة بعد ذلك في مسيرته الفنية، مقدما عدد كبير من الأفلام السينمائية، التي تعاون من خلالها مع عدد كبار المخرجين والفنانين، وفي عام 1993، يأتي التعاون الثاني بين أحمد زكي ومحمود حميدة في السينما، ومع المخرج طارق العريان في ثاني تجاربه الإخراجية، بفيلم “الباشا”. في هذا الفيلم، قدم أحمد زكي شخصية ضابط شرطة الأداب ويدعى “حازم” وجسد محمود حميد شخصية “يوسف” صاحب إحدى الملاهي الليلية، وشارك في بطولة الفيلم كل من منى عبدالغني، ممدوح وافي وأشرف عبدالباقي. وفي عام 1995، يكون أخر تعاون سينمائي أحمد زكي ومحمود حميدة بفيلم “الرجل الثالث”، الذي شاركهما بطولته الفنانة ليلى علوي، ومن إخراج على بدرخان. وجسد “حميدة”، خلال احداث الفيلم شخصية تاجر مخدرات يدعى “رستم” يقرر الإستعانة بالطيار “كمال”، الذي جسد شخصيته أحمد زكي في تهريب المخدرات، وشارك في الفيلم محمد الصاوي وأحمد سامي عبدالله. واتضح لكثير ممن يتابعون السينما، أنه كانت تجمع “كيميا” خاصة بين الفنان محمود حميدة والفنان الراحل أحمد زكي، استطاعا من خلالها، تقديم ثلاث افلام سينمائية ظلت حاضرة في ذاكرة الجمهور المصري والعربي حتى الأن. السؤال الذي حير المئات.. بعد أحمد زكي و محمود حميدة .. من هو الرجل الثالث! اشاهد الفيلم مراراً و تكراراً و في كل مره و مع مشهد النهاية يراودني نفس السؤال ، فإذا كان أحمد زكي هو الرجل الأول و محمود حميده هو الرجل الثاني فمن هو الرجل الثالث ! مشاهدة النسخة النهائية له راودهم نفس السؤال إذاً فمن هو الرجل الثالث؟ كانت التغييرات الكثيرة التي الحقوها بالسيناريو جذرية لدرجة ان شخصية الرجل الثالث لم تعد موجودة اصلا و لكن كانت المشكلة الحقيقة هي ان اسم الفيلم قد انتشر و اصبح الناس علي احر من الجمر لمشاهدة فيلم الرجل الثالث. و لكن صناع الفيلم استغلوا تلك المشكلة بطريقة مبتكرة، فنشروا إعلاناً مع عرض الفيلم عن مسابقة للإجابة عن سؤال لم تكن له اجابة و السؤال “من هو الرجل الثالث ؟