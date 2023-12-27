لطيفة رأفت لطفلتها:” من شدة حبي لك أخبرت الله عنك”

نجلاء مزيان: هبة بريس

وجهت الفنانة المغربية لطيفة رأفت رسالة مؤثرة لطفلتها الوحيدة “ألماس”، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وكتبت الفنانة المغربية عبر خاصية القصص القصيرة تدوينة جاءت كالتالي:”إبنتي من شدة حبي لك اخبرت الله عنك، كثيراً وعن ما يحمله صدري لك، أوصيته فيك أن لا يُصيبك مكروه، وأن تكون الدنيا كما تريدي ودعوته أن يديمك لي عمراً طويلاً”.

وجدير بالذكر أن المطربة المغربية خلقت خلال الساعات القليلة الماضية جدلا واسعا بسبب كشفها تفاصيل زواجها و طلاقها من بارون المخدرات الملقب ب “اسكوبار الصحراء”.

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