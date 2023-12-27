تحركات حزبية لتقديم مرشحيها لخلافة ” الناصري” رئيس مجلس عمالة البيضاء

2023-12-27 / 14:57
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

بدأت الكواليس مابين عدد من القيادات الجهوية بالأحزاب، من اجل تدارس ملفات مرشحيها المحتملين لشغل منصب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، خلفا لسعيد الناصري المعتقل احتياطيا في قضية بارون المخدرات ” اسكوبار الصحراء”

ويأتي تحرك قيادات حزبية مشكلة لمجلس عمالة الدار البيضاء ، من اجل التحضير لإسم يخلف ” الناصري” في حالة استمرار اعتقاله لمدة ستة أشهر أو تخلفه عن الحضور ل60 يوما بدون مبرر وفق القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية.

ووفق القانون نفسه، فسعيد الناصري لازال رئيسا لمجلس عمالة الدارالبيضاء والذي يتشكل من احزاب ” الأصالة والمعاصرة والأحرار والاستقلال”).

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تعليق واحد

  1. لم يعلقوا عن تلك الفضيحة اسكوبار الصحراء والمتورطين معه. بل يتسابقون من اجل من يعوض الناصري. تلك هي احزابنا الوجه لي يحشموا عليه ماعندهم.

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