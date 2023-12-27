إدارة الجمارك تعلن عن معايير جديدة لبيع السجائر بالمغرب

هبة بريس

أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن معايير جديدة تتعلق بتركيبة السجائر المعروضة للبيع في السوق المغربية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024.

وأنهت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ لها، إلى “علم العموم أن أحكام المرسوم رقم 235-21-2 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2021، المحدد للمستويات القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر المعروضة للبيع في السوق المغربية، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024.”

وأوضح المصدر ذاته، أن المستويات القصوى حددت في 10 ملغرامات بالنسبة للقطران و1 ملغرام بالنسبة للنيكوتين و10 ملغرامات بالنسبة لأول أكسيد الكربون، مشيرا إلى أنه يمنع بالتالي تسويق السجائر التي تحتوي على نسب تفوق هذه المستويات.

وأضاف أنه من أجل التأكد من مطابقة السجائر المعروضة بالسوق المغربية لهذه المعايير الجديدة، فإنه يجب ابتداء من فاتح يناير 2024، أن ترفق جميع عمليات عرض استهلاك السجائر المستوردة أو المنتجة محليا بنتائج التحاليل المخبرية المنجزة من طرف المختبرات المعتمدة المختصة في هذا المجال.

وأشار البلاغ إلى أن المرسوم المذكور أعلاه يعين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كإدارة مسؤولة عن مراقبة المحتويات السالفة الذكر للسجائر المستوردة أو المنتجة محلياً.

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