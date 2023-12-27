أغمضت عينيه لتفاجئه بهدية.. شابة تحرق خطيبها داخل سيارته بالعراق

2023-12-27 / 13:41
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هبة بريس - وكالات

في حادثة مروعة هزت العراق، أقدمت فتاة على إحراق خطيبها بالبنزين بعد إيهامه بمنحه هدية وإغماض عينيه.

و توفي الشاب بعد أن رقد في المستشفى لأيام، وروى تفاصيل ما حدث له لذويه، قائلاً إن خطيبته طلبت منه اصطحابها لتناول العشاء في الخارج، واشترطت أن يأتي بسيارته بمفرده.

وفي طريق العودة طلبت منه التوقف لمنحه هدية، وقامت بربط عينيه بعصابة قماشية، قبل أن تسكب البنزين على جسده وتضرم النار فيه، ليلفظ أنفاسه محترقاً ومتأثراً بجراحه.

ولم يعرف سبب قيامها بهذا الفعل حتى الآن، فيما لم يصدر أي بيان أمني في الواقعة.

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