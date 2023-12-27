تكريم ماجدة بنكيران بمهرجان تازة

القسم الفني: هبة بريس

تقاسمت الفنانة المغربية ماجدة بنكيران مع جمهورها بمنصات التواصل الاجتماعي، خبر تكريمها بمهرجان سينما المقهى بمدينة تازة.

ونشرت الفنانة المغربية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، يوثق لحظة تسلمها درع التكريم من الفنان المغربي عبد الحق بالمجاهد.

وعلقت على الفيديو قائلة:”لحظة تكريمي هذا اليوم أنا وصديقي العزيز الفنان السي عبد الحق بلمجاهد، بمهرجان سينما المقهى بمدينة تازة في دورته الثامنة، شكرا لإدارة المهرجان على هذه الالتفاتة الطيبة”.

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