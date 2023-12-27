تضامنا مع غزة.. إمارة الشارقة تمنع احتفالات عيد رأس السنة

هبة بريس - وكالات

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة منع كافة احتفالات وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، تضامنا مع أهالي قطاع غزة.

وناشدت شرطة الشارقة، في بيان لها أمس الثلاثاء، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن: “الجميع من مؤسسات وأفراد بالتعاون معها والإلتزام”، منوهة إلى أنها “سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات.

وأكد بيان الشرطة على أن التضامن الإنساني ثقافة وفكر مترسخ تنتهجه إمارة الشارقة.

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