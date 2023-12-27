تزامنا مع نهاية السنة الميلادية.. تجارة الورود والشوكولاطة تسجل انتعاشا

2023-12-27 / 12:36
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هبة بريس - القسم الاقتصادي

تزامنا مع نهاية السنة الميلادية، تسجل تجارة الورود والشوكولاطة انتعاشا ملحوظا.

وعرفت مختلف محلات بيع الورود والشوكولاطة، خلال الأيام الأخيرة، حركية نشيطة وإقبالا كبيرا من قبل الزبناء.

ويختار عدد من المواطنين، وخاصة الأجانب، تبادل باقات الورود وعلب الشوكولاطة بمختلف أنواعها خلال هذه المناسبة السنوية.

وعبر عدد من أصحاب المحلات، عن ارتياحهم، بسبب الإقبال الملحوظ على منتجاتهم، لافتين أن حركة البيع ارتفعت مقارنة مع السنوات الأخيرة التي عرفت ظهور وانتشار فيروس كورونا وإغلاق الحدود نتيجته.

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‫4 تعليقات

  4. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشر… أصبحتم تروجون وتحتفلون بميلاد، شخص عبد من غير الله وهذا هو الفرق بين ديننا و دينهم، ألله ولد فاطر السماء والأرض، تعالى الله عما يشركون

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