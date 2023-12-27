بسبب أغنيتها الجديدة.. روبي تتعرض للانتقادات والنقابة توضح
تعرضت الفنانة المصرية روبي للعديد من الانتقادات بسبب الكلمات التي تحملها أغنيتها الجديدة “3 ساعات متواصلة”، حيث وصفها البعض بالخادشة للحياء.
وفي هذا الصدد، أصدر نقيب الموسيقيين في مصر الفنان مصطفى كامل، بياناً أوضح فيه حقيقة الجدل الذي أثير حول الأغنية، مشيراً أن كل الأخبار التي يتم تداولها باسم نقابة المهن الموسيقية عن الفنانة روبي وعن هذا العمل الفني عارية تماما من الصحة، وذلك رغم تحفظات بعض أعضاء مجلس الإدارة على بعض التصرفات السابقة للفنانة.
وأوضح نقيب الموسيقيين أنه عندما تجد النقابة ضرورة التدخل وتفعيل دورها للحفاظ على الذوق العام والقيم المجتمعية يكون التدخل مدروسا.
وتابع أن الذي تسبب في هذا اللغط هو كثرة اتصال الزملاء الصحافيين وإرسال رسائل مفادها أن هناك أغنية تم طرحها للفنانة روبي تحمل عبارات (أشوقك وأدوقك ووووو)”.
وأسترسل قائلاً: “كان ردي على زميل واحد فقط من الصحافيين هاشوف إيه الموضوع وسوف أرسله للمجلس لبحثه واتخاذ اللازم، لكني فوجئت بنزول هذا الرد وكأنه خبر، وهو ما أثار استيائي بشدة”.
وأضاف نقيب الموسيقيين: “لا أجد تفسيرا لذلك إلا أنه تخطيط جيد من البعض لإحداث بلبلة وبروباغندا زائفة، ولكن عندما يخطط البعض لهذا الهدف عن طريق إقحام اسمي وصفتي وكيان بحجم نقابة المهن الموسيقية فهذا أمر لا يليق، ولم ولن أسمح به إطلاقا طوال فترة تواجدي على هذا المقعد”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
” ما بحبـش حـد إلا أنـت والعـالـم يـجـي وراك ” 1 ـ (أغنية سيد الغرام يجمع أصالة وأسما لمنور) «كون جات عليا ننسا ونرت.. ونقول باراكا لعمر اللي را.. شكون يبغي قلبو يعيش فجرا.. كداب اللي قال الحب كلو فرا.. شايلاه أسيد لغرا.. إش بغيتي فين.. وإش حلال ولا حرا.. إيلا حبين.. ما حيلتي لحبيب غيابو طو.. ولا قلبي اللي فالشوق تهو.. ما عندي غي الله عليه نعو.. كان عليا قبل ما نحب نسو.. شايلاه أسيد لغر.. إش بغيتي فين.. واش حلال ولا حرا». 2 ـ (أجمل أغنية أنا مستغرب أن أصالة تجاهلتها و ما بتغنيها فحفلاتها !!) كلمات الأغنية الله جاب الله خد عمرها ماوقفت على حد زي ماتعودت قربك بكرة اتعود على البعد مش هضيع لو عني غبت مش هموت لو يوم بعدت قادرة الايام تطيب جرحي مهما في يوم تعبت واللي فات هعتبره مات صورة في كتاب زكريات صفحة مطوية في حياتي إتنست ويا اللي فات ليه اعلق نفسي بيك وانت حد مالوش وعد كل يوم بحال جديد مرة قرب ومرة بعد الفراق احسن كتير من الحياة في عذاب وعند اللي بينا مكنش خير يبقى احسن ننسى بعض واللي فات هعتبره مات صورة في كتاب زكريات صفحة مطوية في حياتي اتنست ويا اللي فات “لملحن محمود الخيامي أغنيته أصالة والتي تحمل اسم “الله جاب”، مؤكداً أنه شعر”. 3 ـ (أيام زمان فاس عاصمة العلم و المعرفة و الإعلانات) وجدت ورقة مكتوب عليها “الله يرحم إلي جا و جب” و كانت عبارة عن مسابقة زبدة نباتية “لابريري كتبت إسمي و أرسلتها عبر البريد و فزت بجائزة عبارة عن تلفاز من نوع سوني و عندما ذهبت لإحضاره عوض سوني أعطوني فيلبس 21 بوصة هههه