بسبب أغنيتها الجديدة.. روبي تتعرض للانتقادات والنقابة توضح

القسم الفني: هبة بريس

تعرضت الفنانة المصرية روبي للعديد من الانتقادات بسبب الكلمات التي تحملها أغنيتها الجديدة “3 ساعات متواصلة”، حيث وصفها البعض بالخادشة للحياء.

وفي هذا الصدد، أصدر نقيب الموسيقيين في مصر الفنان مصطفى كامل، بياناً أوضح فيه حقيقة الجدل الذي أثير حول الأغنية، مشيراً أن كل الأخبار التي يتم تداولها باسم نقابة المهن الموسيقية عن الفنانة روبي وعن هذا العمل الفني عارية تماما من الصحة، وذلك رغم تحفظات بعض أعضاء مجلس الإدارة على بعض التصرفات السابقة للفنانة.

وأوضح نقيب الموسيقيين أنه عندما تجد النقابة ضرورة التدخل وتفعيل دورها للحفاظ على الذوق العام والقيم المجتمعية يكون التدخل مدروسا.

وتابع أن الذي تسبب في هذا اللغط هو كثرة اتصال الزملاء الصحافيين وإرسال رسائل مفادها أن هناك أغنية تم طرحها للفنانة روبي تحمل عبارات (أشوقك وأدوقك ووووو)”.

وأسترسل قائلاً: “كان ردي على زميل واحد فقط من الصحافيين هاشوف إيه الموضوع وسوف أرسله للمجلس لبحثه واتخاذ اللازم، لكني فوجئت بنزول هذا الرد وكأنه خبر، وهو ما أثار استيائي بشدة”.

وأضاف نقيب الموسيقيين: “لا أجد تفسيرا لذلك إلا أنه تخطيط جيد من البعض لإحداث بلبلة وبروباغندا زائفة، ولكن عندما يخطط البعض لهذا الهدف عن طريق إقحام اسمي وصفتي وكيان بحجم نقابة المهن الموسيقية فهذا أمر لا يليق، ولم ولن أسمح به إطلاقا طوال فترة تواجدي على هذا المقعد”.

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