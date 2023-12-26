مانشستر يونايتد يحقق “ريمونتادا” مثيرة أمام أستون فيلا

مانشستر يونايتد يحقق “ريمونتادا” مثيرة أمام أستون فيلا

2023-12-26 / 23:05
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قلب فريق مانشستر يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، تأخره بهدفين لريمونتادا مثيرة بثلاثية على حساب نظيره أستون فيلا بفضل الثنائي أليخاندرو جارناتشو والدنماركي راسموس هويلوند، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/24.

والتقى الفريقان اليوم، على ملعب «أولد ترافورد» معقل الشياطين العمر، ضمن منافسات الجولة الـ19 والمعروفة بـ جولة البوكسينج داي بمسابقة البريميرليج.

وأحرز جون ماكجين هدف استون فيلا الأول في الدقيقة الـ21، وعزز البلجيكي لياندير ديندونكير النتيجة للضيوف في الدقيقة الـ26، وقلص الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو الفارق لـ اليونايتد في الدقيقة الـ59.

وعدل جارناتشو النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ71، وخطف المهاجم النرويجي راسموس هويلوند هدف الفوز القاتل لـ مان يونايتد في الدقيقة الـ82.

وبتلك النتيجة قفز فريق مانشستر يونايتد للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد استون فيلا عند النقطة رقم 39 في المركز الثالث.

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