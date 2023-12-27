سيرجيو راموس يصدر أغنية جديدة

سيرجيو راموس يصدر أغنية جديدة

2023-12-27 / 12:13
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قدم سيرخيو راموس نجم إشبيلية الإسباني أغنية جديدة مستوحاة من موسيقى “الفلامنكو”، مع فرقة الثلاثي “لوس ياكيس” تحت عنوان “لا تتناقض معي”.

وظهر صاحب 37 عاما كبطل في الفيديو المصور للأغنية، وبدا بمظهر أندلسي.

وترجع علاقة راموس بفرقة “لوس ياكيس” إلى “إعجابه بأغانيهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على إنستغرام، قبل أن تنشأ الصداقة”.

ويحتل الفريق الأندلسي المركز 15 في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط، علما بأن الفريق حقق 3 انتصارات فقط مقابل 7 تعادلات و8 هزائم.

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