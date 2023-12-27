“ستارلايت”..نادية العروسي تتهم اللجنة بالمبالغة وتنتقد الأصوات المشاركة

نجلاء مزيان: هبة بريس

انتقدت الفنانة المغربية نادية العروسي أصوات المشاركين في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية “ستار لايت”، الذي يعرض على القناة الثانية.

ونشرت الفنانة المغربية تدوينة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاءت كالتالي:” واش المواهب المغربية والأصوات الجميلة مبقاتش فالمغرب ؟ أنا جد مصدومة من الأصوات لي كتشارك فبرنامج ستارلايت”.

وواصلت قائلة:”أنا ممتبعاش البرنامج لكن كنتلقا شي مقاطع فاليوتيوب الصراحة معرفتش واش المشكل فالأصوات مبقاتش أو القضية فيها إن”.

وأضافت المتحدثة ذاتها:”ولي خلاني استغربت أكثر، رد فعل اللجنة لي كيبالغوا بدورهم فردة فعلهم رغم أن الأصوات جد متوسطة، ومتديوش عليا يمكن أنا مكنسمعش مزيان، ويبقى النقاش مفتوح للنقاش”.

وجدير بالذكر أن لجنة تحكيم البرنامج تعرف مشاركة كل من أسماء المنور، نعمان لحلو، الدوزي، حاتم عمور، و أمينوكس.

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