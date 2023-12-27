“ستارلايت”..نادية العروسي تتهم اللجنة بالمبالغة وتنتقد الأصوات المشاركة

2023-12-27 / 12:18
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نجلاء مزيان: هبة بريس

انتقدت الفنانة المغربية نادية العروسي أصوات المشاركين في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية “ستار لايت”، الذي يعرض على القناة الثانية.

ونشرت الفنانة المغربية تدوينة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاءت كالتالي:” واش المواهب المغربية والأصوات الجميلة مبقاتش فالمغرب ؟ أنا جد مصدومة من الأصوات لي كتشارك فبرنامج ستارلايت”.

وواصلت قائلة:”أنا ممتبعاش البرنامج لكن كنتلقا شي مقاطع فاليوتيوب الصراحة معرفتش واش المشكل فالأصوات مبقاتش أو القضية فيها إن”.

وأضافت المتحدثة ذاتها:”ولي خلاني استغربت أكثر، رد فعل اللجنة لي كيبالغوا بدورهم فردة فعلهم رغم أن الأصوات جد متوسطة، ومتديوش عليا يمكن أنا مكنسمعش مزيان، ويبقى النقاش مفتوح للنقاش”.

وجدير بالذكر أن لجنة تحكيم البرنامج تعرف مشاركة كل من أسماء المنور، نعمان لحلو، الدوزي، حاتم عمور، و أمينوكس.

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  1. ” ياموجة غني أغنية مغربية رائعة مع صوت أمواج البحر ” 1 ـ نعمان لحلو يغني للمدينة الزرقاء “ياشفشاون يا نوارة” كأنك تدخل متحف للفنون الجميلة كل زقاق يستحق ان تتوقف عنده .. 2 ـ سميرة القادري.. صوت مغربي يمزج أغاني “المتوسط” نشأت في كنف أسرة تهوى القصائد الصوفية النسائية، ومن غناء الفقيرات سافرت بين عوالم مختلفة من الموسيقى في رحلة عبر دول البحر المتوسط، صوتها محمل بعبق التاريخ الأندلسي ولونها الموسيقى يصدح عالمياً في دور الأوبرا .. 3 ـ أغنية مسلم “سكاتي ” الفنان مسلم الرجولة في الموضوع، الرجولة في اللحن، الرجولة في الكلمة القوية والنقية، الرجولة في الصوت الرهيب، يبدع في الراب المغربي يجتاح العالم ! .. 4 ـ الراحل محمد رويشة، غواص في بحر النغم الأمازيغي ألبوم “إناس إناس”، وهو أشهر ألبوماته وأشهر أغانيه باللغة الأمازيغية، مثلت هذه الأغنية “تذكرة المرور”، لقلوب الشعب المغربي داخل المملكة المغربية أو دول المغرب العربي كله .. 5 ـ أخر أغنية للشاب رزقي قبل اعتزاله “سيد القبطان” الأغنية المغربية من أجمل الأغاني و أحلى لهجة عربية الدارجة المغربية راقية و مميزة الأيام تمر و تبقى الذكريات بحلاوتها و مرارتها و هذه هي الدنيا !!!!!

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