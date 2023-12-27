تزامنا ونهاية السنة.. مغاربة يقبلون على اقتناء “السيارات الجديدة”

2023-12-27 / 11:59
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هبة بريس - القسم الاقتصادي

تزامنا ونهاية السنة الميلادية، عرفت نقاط بيع عدد من ماركات السيارات بالمغرب، اقبالا كبيرا من قبل المواطنين.

وتوافد عدد من الزبناء طيلة الأيام الأخيرة، على مختلف نقاط بيع شركات السيارات الجديدة، لاقتناء سيارة “دوبلفي” بمميزات ومواصفات جديدة.

ويختار عدد من المواطنين، هذه الفترة من السنة، لاقتناء سيارة “دوبلفي” بسبب طرح الشركات لأحدث موديلات سياراتها مع عروض وتسهيلات مغرية.

وتتنافس الشركات، خلال الفترة، بتقديم موديلات جديدة مع عروض وتسهيلات في الأداء لجذب أعداد مهمة من الزبناء.

هذا ويشار إلى أن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 130.214 وحدة خلال الشهور العشرة الأولى من هذه السنة،  وفق احصائية لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب

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