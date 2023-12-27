الطماطم تستقر في 15 درهما والدجاج يتجاوز 20 درهم.. تكلفة القفة اليومية تصدم المغاربة
تواصل أسعار الخضر والدواجن والبيض، الارتفاع، بشكل متسارع، بمختلف الأسواق طيلة الأسابيع الأخيرة.
وسجلت أسعار الخضر الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ سعر الطماطم 15 درهما للكيلوغرام الواحد، كما استقرت أسعار البصل في 8 دراهم، والفلفل في 8 دراهم، والبطاطس في 5 دراهم.
من جهتها، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا طيلة الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز سعر الدجاج الحي 20 درهما في عدد من المدن، كما تراوح سعر الدجاج المذبوح بين 35 و40 درهما للكيلوغرام، كما استقر سعر البيض الرومي في 1.50 سنتيما.
وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم من هاته الارتفاعات المتتالية والمطولة، لافتين أن تكلفة القفة اليومية تجاوزت الضعف مقارنة مع السنوات الماضية.
واختار عدد من المواطنين الاكتفاء بوجبتين يوميا بدل 3 وجبات واقتناء الأساسيات بدل الكماليات، مطالبين الحكومة بضرورة وضع إجراءات فعالة ومستعجلة لمواجهة هذا الغلاء وحماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
عندما ترتفع قيمة النقل عبر الطرق السيار فمن الطبيعي ان كل شيء يرتفع
لو كانت الحكومة لديها افكار مثل الحكومة الاسبانية ، لكانت الطرق السيارة في المغرب مجانا مثل اسبانيا و تعود بالنفع اكثر على الدولة وعلى المواطن .
لوًكانت الطرق السيار مجانا فيتشجع على خل ديناميكة التجارة والسياحة ستجعل المواطن الذي يسير عبر الطرق السيار اكثر إنفاقا في البنزين و الاكل في محطة السيارات و خلق انتعاش الجهات .
مثلا الطريق السيار بين فأس و وجدة فارغ تماما ، اليس من الذكاء ان تكون الطريق السيارة مجانا !
السيدة الوزيرة قالك دعمت القدرة الشرائية للمواطن .دعمت نيت
على من يضحك هؤلاء انخفاض إنتاج الطماطم الخطاب الموجه للمغاربة؟ تارة الجفاف خفض إنتاج الطماطم. تارة أخرى البرد خفض إنتاج الطماطم. لكن يتباهون بزيادات صاروخية في تزويد الأسواق الخارجية. فمن أين تأتي هذه الطماطم المُصدَّرة؟ يحسبون المغاربة بلداء ليس لهم مخ ولا منطق.