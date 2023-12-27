منة عرفة:”المساكنة حرام دينياً ولكنها مفيدة اجتماعيا”

2023-12-27 / 11:19
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القسم الفني: هبة بريس

أثارت الفنانة المصرية منة عرفة جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها الأخير حول المساكنة.

وقالت الفنانة الشابة:”المساكنة أرفضها وحرام دينياً ولكنها مفيدة اجتماعياً لإن الناس بتقدر تعرف بعض كويس أوي من خلال المساكنة، في ناس بتفضل تحب بعض بالسنين ومع أول سنة جواز بيطلّقوا لإنهم ماعرفوش طباع بعض”.

وواصلت قائلة: “وأكتر حاجة بتخلّيكي تعرفي الناس هي السفر، فلما تسافري مع حد هتقدري تعرفي طباعه وأخلاقه، في حاجات لازم الشخص يعيش معاكي علشان يعرفها وأنا بفضّل إن فترة الخطوبة تطول ونقعد مع بعض طول اليوم في البيت ونعيش المساكنة بطريقة شرعية”.

جدير بالذكر أن منة، شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل “ليل أم البنات” الذي عُرض في رمضان الماضي، إلى جانب كل من سهير رمزي ومحمد عبد الجواد وصوفية وحنان سليمان وحنان يوسف وياسر علي ماهر وهايدي رفعت ومحمد مهران وحسن عيد وحامد الشراب وياسمين جمال وإكرامي هجرس ومحمد طارق وولاء سلام، وهو من إخراج عبد العزيز حشاد.

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