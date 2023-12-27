ايرلندا.. مسلح يقتحم مطعما عشية عيد الميلاد ويوقع ضحايا

هبة بريس - وكالات

عاش روّاد مطعم في إيرلندا لحظات مرعبة عشية عيد الميلاد، بعد هجوم مسلح، في حادثة أوقعت ضحايا.

ووقع هذا الهجوم بالأسلحة النارية في مطعم “براونز ستيكهاوس” في العاصمة دبلن بعد الساعة 8 مساءً بينما كان الزبائن، بما في ذلك العائلات مع الأطفال، يتناولون العشاء، فيما تواجد أب وابنه في المطعم وهما معروفان لدى الشرطة، ويبدو أنهما كانا هدفًا لمسلح وصل وأطلق عدة رصاصات عليهما وسط صرخات وفرار الزبائن.

وكلا الضحيتين معروفتان للشرطة بتورطهما في جرائم خطيرة ومنظمة.

ووفقا لموقع “ذا صن” البريطاني، أصيب رجل آخر يبلغ من العمر 40 عاما برصاصة في الرقبة، وهو في حالة خطيرة.

وبحسب المعلومات، فإنّ المشتبه به، البالغ 20 عاما، ربما استخدم سلاحا رشاشا في الهجوم، وقد أصيب قبل أن يتم الإعلان فيما بعد عن وفاته.

وحضرت ثلاث وحدات من وحدة الدعم المسلح إلى مكان الحادثة.

وتعتقد الشرطة أن الحادثة مرتبطة بعصابات المخدرات والجريمة.

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