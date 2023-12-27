“الإندومي” يتسبب بوفاة طفلة في العراق

هبة بريس - وكالات

لفظت طفلة عراقية في محافظة كركوك أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى الطوارئ، أمس الثلاثاء، إثر إصابتها بالتسمم جراء تناولها “الإندومي”.

ووفق موقع “بغداد اليوم”، قال والد الطفلة في تصريحات، إن “ابنته وتدعى رؤى يوسف الصميدعي تدهورت حالتها الصحية منذ ليلة الاثنين، وأصيبت بالإسهال والتقيؤ”، لافتا إلى أنها “تناولت في المساء الإندومي فتدهورت حالتها بعد ساعات”.

وأوضح مصدر في مستشفى “داقوق”، حيث نقلت الطفلة، بأن “الأخيرة فارقت الحياة قبل وصولها الى الطوارئ”، مضيفا أنه “لم يُعرف سبب الوفاة بالتحديد لكن ربما أصيبت بالتسمم جراء تناول الإندومي”.

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