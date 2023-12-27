وفاة رشيد الحضري عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية ببنمسيك

هبة بريس

لفظ عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية ببنمسيك, رشيد الحضري, بمدينة الدار البيضاء, يوم أمس الثلاثاء انفاسه الاخيرة.

وتوفي الراحل بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى القلب قبل أيام.

ونعى عدد من الاساتذة والطلبة بكلية بنمسيك الراحل الذي عرف قيد حياته بطيبوبته وتفانيه في عمله وخدمته لطلبته وأساتذته وكافة الاطر والعاملين بالكية

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