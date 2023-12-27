وفاة رشيد الحضري عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية ببنمسيك
هبة بريس
لفظ عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية ببنمسيك, رشيد الحضري, بمدينة الدار البيضاء, يوم أمس الثلاثاء انفاسه الاخيرة.
وتوفي الراحل بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى القلب قبل أيام.
ونعى عدد من الاساتذة والطلبة بكلية بنمسيك الراحل الذي عرف قيد حياته بطيبوبته وتفانيه في عمله وخدمته لطلبته وأساتذته وكافة الاطر والعاملين بالكية
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9 تعليقات
Lah yrahmo o ywase3 3lih ya rebbi
اللهم ارحمه واغفر له
اللهم ادخله الفردوس الأعلى يارب العالمين
الله يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان يا رب العرش العظيم
انا لله وانا اليه راجعون
إنا لله و إنا إليه راجعون.
تغمده الله برحمته و ألهم ذويه الصبر و السلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
إنا لله و إنا إليه راجعون
كان صديقا لي في كلية الآداب مرتيل. وجاري في السكن بمرتيل. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم الهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون