وفاة رشيد الحضري عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية ببنمسيك

2023-12-27 / 09:38
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هبة بريس

لفظ عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية ببنمسيك, رشيد الحضري, بمدينة الدار البيضاء, يوم أمس الثلاثاء انفاسه الاخيرة.

وتوفي الراحل بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى القلب قبل أيام.

ونعى عدد من الاساتذة والطلبة بكلية بنمسيك الراحل الذي عرف قيد حياته بطيبوبته وتفانيه في عمله وخدمته لطلبته وأساتذته وكافة الاطر والعاملين بالكية

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‫9 تعليقات

  9. كان صديقا لي في كلية الآداب مرتيل. وجاري في السكن بمرتيل. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم الهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

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