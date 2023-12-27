درك الجديدة يحبط عملية ضخمة للاتجار الدولي للمخدرات

أحمد مصباح – الجديدة

في تدخل “نوعي”، جراء معلومات دقيقة توصلت إليها القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، ضبطت المصلحة الجهوية القضائية للدرك الملكي، التي كانت معززة بدوريات محمولة من الفرق والمراكز الترابية بالجديدة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بتراب جماعة اثنين اشتوكة، بإقليم الجديدة، شاحنة محملة بأطنان من المخدرات، وعربة نفعية تحمل زوارق مطاطية، وبرامل بنزين.

هذا، ووفق مصادر الجريدة، فإن التدخل الدركي، الذي أجرته المصالح الدركية، في حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا، داخل غابة بونعايم، قد مكن من إحباط عملية تهريب ضخمة، تحت جنح الظلام، تندرج في إطار الاتجار الدولي للمخدرات، عبر المحيط الأطلسي، انطلاقا من سواحل الجديدة، إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط.

وسيكون للجريدة عودة إلى تفاصيل هذه العلمية، التي تمت تحت قيادة وإشراف “الكولونيل ماجور”، والتي جاءت لتكرس نجاعة استراتيجيته الأمنية في محاربة الاتجار الدولي للمخدرات، التي اعتمدها منذ أن عينته القيادة العامة، شهر غشت الماضي، على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة.

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