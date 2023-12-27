طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2023-12-27 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى بارد خلال الصباح والليل فوق كل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، مع تكون صقيع محلي.

كما ستلاحظ بعض القطرات المطرية بأقصى شرق المنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية في بعض المناطق بسهول شمال الصويرة والشمال الشرقي والسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 06 و درجتين (02) بمرتفعات الأطلس والسفوح الشرقية، وما بين 09 و 15 درجة بالقرب من السواحل، وكذا بمنطقة سوس وغرب الأقاليم الصحراوية للمملكة، فيما ستكون ما بين 01 و 08 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بالمنطقة الشرقية، وبعض الارتفاع أو لن تعرف تغييرا في باقي المناطق.

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