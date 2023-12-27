وزارة الداخلية تقرر الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية

2023-12-27 / 00:00
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هبة بريس _ الرباط

وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، من أجل الإخبار بقرار تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية، بصفة تلقائية، على اعتبار أن التغيب عن العمل بسبب الإضراب لايندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا.

ويذكر أن موظفي الجماعات الترابية يعتزمون خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية صباح الأربعاء أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.

ويأتي تنظيم هذا الإضراب الوطني من أجل المطالبة بالاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات

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‫6 تعليقات

  1. يجب تطبيق هدا القانون على كل من يخوض إضراب بدون تراخيص. ويجب منع الإضراب بدون تراخيص.المشكلة الإضراب مع تدهور الخدمات يالا العجب. الكل يريد العمل بدون مقابل

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  2. كفى من ممارسة سياسة القمع و الترهيب بمس جيوب المستضعفين الإضراب حث مشروع يكفله الدستور دون المساس بمقدسات البلاد أو تضييع مصالح المواطنين

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  4. مسلسل الاضرابات لن ينقطع مادامت الحكومة ضعيفة ولا ترقى للحد من هاذا الاحتقان الاجتماعي ان غلاء الاسعار وجمود الرواتب لن يؤدي الا لهكذا وضع والله يحد الباس لان الامور لا تبشر بالخير.

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  6. اين قانون الاضراب في الاقتطاع ولمادا ولمادا لا لم يخرج إلى حيز الوجود ادا كنا نحترم انفسنا ونطبق القانون تم هل هل موظفي الجماعات كبش فداء مع العلم هناك مؤسسات لايتم فيها الاقتطاع مع نواب البرلمان ومستشاري المجلس اللدان يشرعان نحن مع تطبيق القانون ولكن ليس مع القرويات تم اخراج قانون الاضراب والاقتطاع

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