صوت التلاميذ … ” واش كاينة القرايا ولا مكيناش “

2023-12-26 / 22:31
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

عاش التلاميذ وأسرهم اسوأ موسم دراسي هذا العام ، بعد أن غاب الأساتذة أزيد من 11 أسبوع عن حجراتهم الدراسية، بسبب إضراب أساتذتهم على ما يسمى ” النظام الأساسي” والذي تم رفضه من كافة مكونات المدرسة العمومية، وأنهك ما تبقى من المدرسة .

عملية شد الحبل بين الوزارة والتنسيقيات التي خرجت من جلباب النقابات التعليمية والتي لم يبقى لها اي دور في المفاوضات مع الحكومة بعد استمرار الإضراب للأسبوع 11 ، وجعل الملل يتسلل إلى التلاميذ وأسرهم، وجعل السؤال العريض بدون اجابة من المسؤول عن «  هدر الزمن المدرسي للتلميذ” ومن هي الجهة التي ستعوض التلاميذ على ما فاتهم من الدرس المدرسي؟؟؟.

6 ملايين من التلاميذ أصبحت سنتهم الدراسية مهددة، في حين ان طاولة المفاوضات بين الحكومة والنقابات أصبحت ما يشبه ” لعب الدراري” ، بلاغات تلوى اخرى ، ولا شيء تغير، ومصلحة التلميذ في خطر، الحكومة تحاول فك الإضراب، والتنسيقيات تنتظر تحقيق المطالب كاملة في إضرابها الوطني، وكأن الجميع تناسى حقوق التلميذ، لنفرض مثلا تم الرجوع للأقسام، كيف سيتم تعويض التلاميذ.

ولعل السؤال العفوي للتلاميذ يقول ” واش كاينة القرايا او مكايناش؟؟؟.

إلى حدود اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء 26 دجنبر، لازالت التنسيقيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان اتفاق اليوم لا وجود للأساتذة المضربين فيه، وهو ما يعني استمرار هؤلاء في الإضراب .

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‫8 تعليقات

  1. لإن الدولة تساهلت معهم كثيرا…هناك مندسون لا علاقة لهم بالتعليم يحرضون..وهناك اغنياء حرب لديهم مراكز دعم منتعشة بسبب توقف الدراسة..مصلحتهم في استمرار للاضراب وهم اساتذة للاسف….تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ستعجل بتفكيك هاد التخربيق والتبرهيش

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  7. عندما لا يلتزم الاستاذ بأخلاقيات المهنة و يدخل في حرب سلاحه فيها هو التلميذ فعلموا أننا قد بلغنا قاع البئر . من حق الأستاذ أن يضرب و لكن من حق التلميذ أن يتعلم فالاضراب له أشكال متعددة من النضال مثل حمل الشارة تنظيم وقفات بعد انتهاء الدوام أما التضحية بالتلميذ من أجل المصلحة الشخصية فهو ضرب في رسالة التعليم و تحطيم جيل كامل دراسيا

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  8. لو تم سحب النظام الأساسي كاملا بمرسوم قانوني.. وتمت الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم. لتم رجوع كافة الأساتذة إلى الأقسام. لكن الحكومة والنقابات يلعبون لعبة (ضما) والتلميذ في خبر كان لهذه السنة. وكل الاجتماعات التي يخوضها هؤلاء الأطراف مجرد مضيعة الوقت. مرت 3 أشهر بدون أي نتيجة.

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