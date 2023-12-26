صوت التلاميذ … ” واش كاينة القرايا ولا مكيناش “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عاش التلاميذ وأسرهم اسوأ موسم دراسي هذا العام ، بعد أن غاب الأساتذة أزيد من 11 أسبوع عن حجراتهم الدراسية، بسبب إضراب أساتذتهم على ما يسمى ” النظام الأساسي” والذي تم رفضه من كافة مكونات المدرسة العمومية، وأنهك ما تبقى من المدرسة .

عملية شد الحبل بين الوزارة والتنسيقيات التي خرجت من جلباب النقابات التعليمية والتي لم يبقى لها اي دور في المفاوضات مع الحكومة بعد استمرار الإضراب للأسبوع 11 ، وجعل الملل يتسلل إلى التلاميذ وأسرهم، وجعل السؤال العريض بدون اجابة من المسؤول عن « هدر الزمن المدرسي للتلميذ” ومن هي الجهة التي ستعوض التلاميذ على ما فاتهم من الدرس المدرسي؟؟؟.

6 ملايين من التلاميذ أصبحت سنتهم الدراسية مهددة، في حين ان طاولة المفاوضات بين الحكومة والنقابات أصبحت ما يشبه ” لعب الدراري” ، بلاغات تلوى اخرى ، ولا شيء تغير، ومصلحة التلميذ في خطر، الحكومة تحاول فك الإضراب، والتنسيقيات تنتظر تحقيق المطالب كاملة في إضرابها الوطني، وكأن الجميع تناسى حقوق التلميذ، لنفرض مثلا تم الرجوع للأقسام، كيف سيتم تعويض التلاميذ.

ولعل السؤال العفوي للتلاميذ يقول ” واش كاينة القرايا او مكايناش؟؟؟.

إلى حدود اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء 26 دجنبر، لازالت التنسيقيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان اتفاق اليوم لا وجود للأساتذة المضربين فيه، وهو ما يعني استمرار هؤلاء في الإضراب .

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