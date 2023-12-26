الدوري الإنجليزي.. ليفربول يهزم بيرنلي ويستعيد الصدارة

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يهزم بيرنلي ويستعيد الصدارة

2023-12-26 / 20:43
0

استعاد ليفربول نغمة الانتصارات من جديد، بالتغلب على مضيفه بيرنلي بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب تيرف مور، ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية ليفربول داروين نونيز في الدقيقة السادسة، وديوجو جوتا في الدقيقة (90).

وبتلك النتيجة ارتقى ليفربول إلى صدارة الترتيب مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز 19.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of 34 ركلة جزاء بمباراة واحدة.. لقاء بيراميدز وفيوتشر

34 ركلة جزاء بمباراة واحدة.. لقاء بيراميدز وفيوتشر

2023-12-26 / 22:21
Photo of أكادير : تعادل سلبي يجمد الحسنية في مؤخرة الترتيب

أكادير : تعادل سلبي يجمد الحسنية في مؤخرة الترتيب

2023-12-26 / 21:33
Photo of الدوري السعودي.. حمد الله يسجل ثنائية وفريقه ينهار أمام النصر

الدوري السعودي.. حمد الله يسجل ثنائية وفريقه ينهار أمام…

2023-12-26 / 21:11
Photo of أمرابط خارج قائمة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا

أمرابط خارج قائمة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا

2023-12-26 / 20:12
Photo of البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يتعادل مع الوداد الرياضي

البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يتعادل مع الوداد الرياضي

2023-12-26 / 20:08
Photo of مورينيو يتسبب في غرامة مالية لمدرب فيوتشر المصري

مورينيو يتسبب في غرامة مالية لمدرب فيوتشر المصري

2023-12-26 / 19:05
Photo of تيسودالي يتألق بـ “ثنائية” ويقود فريقه للفوز في الدوري البلجيكي

تيسودالي يتألق بـ “ثنائية” ويقود فريقه للفوز في الدوري…

2023-12-26 / 17:55
Photo of إختيار 3 مغاربة ضمن قائمة أفضل 50 موهبة شابة في العالم لسنة 2023

إختيار 3 مغاربة ضمن قائمة أفضل 50 موهبة شابة…

2023-12-26 / 17:25
Photo of الدوري البلجيكي.. الخنوس يساهم في قيادة جينك للفوز أمام أنتويرب

الدوري البلجيكي.. الخنوس يساهم في قيادة جينك للفوز أمام…

2023-12-26 / 16:32
Photo of مشاركة اللاعبين المغاربة في الكان تقلق الأندية الإسبانية

مشاركة اللاعبين المغاربة في الكان تقلق الأندية الإسبانية

2023-12-26 / 14:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق