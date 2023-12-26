الدوري السعودي.. حمد الله يسجل ثنائية وفريقه ينهار أمام النصر

هبة بريس _ رياضة

سجل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله ثنائية في المباراة التي خسرها فريقه إتحاد جدة أمام ضيفه النصر بخمسة أهداف لاثنين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي.

وسجل حمد الله هدفي فريقه في الدقيقتين 14 و52، رافعا بذلك رصيده التهديفي هذا الموسم في الدوري إلى 10 أهداف.

وانهار إتحاد جدة في مباراة اليوم أمام النصر بعدما تلقى لاعبه البرازيلي فابينيو بطاقة حمراء في الدقيقة 67، ما جعل النصر يسجل بعدها 3 اهداف مستغلا النقص العددي لدى زملاء حمد الله.

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