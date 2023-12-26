أمرابط خارج قائمة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا

يغيب الدولي المغربي سفيان أمرابط عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد ضيفه أستون فيلا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

ووفقا لمصادر إعلامية إنجليزية فإن سبب غياب أمرابط عن المباراة يعود لبعض المشاكل البدنية البسيطة التي يعاني منها اللاعب، والذي يغيب عن قائمة المباراة.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp