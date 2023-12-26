تزنيت : أساتذة مضربون وحجرة دراسية تهدد سلامة التلاميذبرسموكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في الوقت الذي يضرب فيه الأساتذة عن العمل للأسبوع 11 خلال الموسم الدراسي الجاري ، لم تكلف نفسها نيابة التعليم بتزنيت ، بإصلاح ما أفسده الدهر ، أو هدم حجرة دراسية باتت تشكل خطر على سلامة التلاميذ رغم غيابهم قصرا عن الدراسة بمؤسستهم المدرسية ” بوكورة ‘ التابعة لمجموعة مدارس الساقية الحمراء بأربعاء رسموكة.

وتظهر الصورة التي توصلت بها جريدة ” هبة بريس” حجم الضرر الذي لحق سقف قسم دراسي مهجور “خارج الخدمة”، سقفه برزت فيه القضبان الحديدية، وهو ما يشكل خطرا على المتعلمين.

وتامل اسر التلاميذ من مسؤولي التعليم بالإقليم التدخل لاصلاح أو هدم هذه الحجرة قبل وقوع فاجعة .

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