مركز دولي في إفران لتكوين رجال الشرطة الأفارقة

2023-12-26 / 20:15
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هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – الرباط

تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2024 لترصيد المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تطويرها بما يكفل الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي.

واستعرضت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية برسم سنة 2023، حيث أشار بلاغ أن المديرية تعتزم أيضا تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي من خلال تقاسم تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع الدول الصديقة والشريكة ومع مختلف المنظمات الدولية المهتمة بالعمل الشرطي.

وأوضح المصدر ذاته أن من بين المشاريع المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، هناك إحداث مركز للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما سيشكل قطبا جهويا للتكوين الإقليمي والدولي، إذ سيكون بإمكان الشركاء الدوليين تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة أطر الشرطة والأمن الأفارقة بالمغرب.

ويتحدد الهدف من افتتاح هذا المركز المتخصص في التكوين الشرطي الدولي، في تنزيل الرؤية الملكية السديدة بشأن دعم علاقات التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز آليات التنسيق والتكوين الأمني بما يدعم حضور المملكة المغربية وتأثيرها في محيطها الإفريقي والدولي.

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‫3 تعليقات

  1. المرجو من المسؤولين على الأمن المزيد من توظيف رجال الشرطة والاكثار من تثبيت الكاميرات في الشوارع والازقة حتى يسود الامن كافة البؤر السوداء بالمدن .

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