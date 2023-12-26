إعداد برنامج لمواكبة التجار المتضررين من زلزال الحوز

هبة بريس

أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة قامت بإعداد برنامج لمواكبة التجار المتضررين من “زلزال الحوز”.

وأوضح السيد مزور في معرض جوابه على سؤال شفهي حول “مواكبة التجار في المناطق المتضررة من الزلزال”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذا البرنامج يوجد حاليا قيد التقييم من لدن الجهات المعنية في أفق عرضه على اللجنة البين-وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال.

وأشار إلى أن الوزارة قامت في إطار لجنة محلية مشتركة ببحث ميداني همّ المحلات التجارية في المناطق المتضررة، حيث تم من خلالها إحصاء المتضررين واستقاء معطيات حول حجم الضرر الذي لحق بالمحلات والتجهيزات.

وأفاد السيد مزور، بأن المعطيات الميدانية أظهرت تضرر 2910 نقطة بيع للتجارة والخدمات منها 2323 بإقليم مراكش، و587 بإقليم تارودانت، مبرزا أن حوالي 36,4 في المائة من المحلات المتضررة تتعلق بالتغذية العامة، بينما تشكل المقاهي والمطاعم نسبة 15,6 في المائة، في حين تمثل المحلات الخاصة ببيع اللحوم نسبة 6,7 في المائة، والباقي يشمل محلات للملابس وأصناف أخرى.

وبخصوص مساحات المحلات التجارية المتضررة، أبرز الوزير أن 44 في المائة منها لا تتجاوز مساحتها 20 متر مربع، بينما 84 في المائة منها تتراوح مساحتها ما بين 20و50 متر مربع، مشيرا إلى أن 45 في المائة من المحلات التجارية إما تهدمت بالكامل أو مهددة بالانهيار، في حين تعرضت 51 في المائة منها لأضرار متفاوتة في التجهيزات.

وفيما يتعلق بحجم الأضرار التي لحقت السلع، قال الوزير “إن 25 في المائة من التجار تعرضت سلعهم للضياع، بينما 45 في المائة منهم تتفاوت أضرار سلعهم”، مؤكدا أن انتظارات التجار مختلفة، وتتمثل أساسا في إعادة بناء المحلات، أو ترميم المحلات التي أصابتها تشققات غير خطيرة، إلى جانب طلبهم الدعم المالي لإعادة المخزون ومواجهة انخفاض النشاط التجاري، فضلا عن تغطية ديون الزبناء والموردين

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