“الأمم المتحدة” تعلن تعيين وزيرة هولندية منسّقة إنسانية لغزة

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء تعيين الوزيرة الهولندية سيغريد كاغ منسّقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، بعد صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات في ظل الأزمة الحادة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت المنظمة الدولية أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش “أعلن تعيين السيدة سيغريد كاغ من هولندا، منسّقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة”، على أن تتولى إقامة آلية أممية “لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية الى غزة عبر دول ليست طرفا في النزاع”.

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