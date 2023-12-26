إختيار 3 مغاربة ضمن قائمة أفضل 50 موهبة شابة في العالم لسنة 2023

تواجد 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة أفضل 50 موهبة شابة في العالم لسنة 2023.

القائمة التي كشفت عنها صحيفة “فوت ميركاتو” الفرنسية ضمت كلا من أمير ريتشاردسون، لاعب وسط ريمس الفرنسي وبلال الخنوس، متوسط ميدان جينك البلجيكي وشادي رياض، مدافع ريال بيتيس الإسباني.

وتصدر القائمة اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد إلى جانب الكرواتي كفارديول، مدافع مانشستر سيتي، بينما جاء الألماني جمال موسيالا، نجم بايرن ميونيخ ثالثا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp