إختيار 3 مغاربة ضمن قائمة أفضل 50 موهبة شابة في العالم لسنة 2023

إختيار 3 مغاربة ضمن قائمة أفضل 50 موهبة شابة في العالم لسنة 2023

2023-12-26 / 17:25
0

تواجد 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة أفضل 50 موهبة شابة في العالم لسنة 2023.

القائمة التي كشفت عنها صحيفة “فوت ميركاتو” الفرنسية ضمت كلا من أمير ريتشاردسون، لاعب وسط ريمس الفرنسي وبلال الخنوس، متوسط ميدان جينك البلجيكي وشادي رياض، مدافع ريال بيتيس الإسباني.

وتصدر القائمة اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد إلى جانب الكرواتي كفارديول، مدافع مانشستر سيتي، بينما جاء الألماني جمال موسيالا، نجم بايرن ميونيخ ثالثا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أمرابط خارج قائمة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا

أمرابط خارج قائمة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا

2023-12-26 / 20:12
Photo of البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يتعادل مع الوداد الرياضي

البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يتعادل مع الوداد الرياضي

2023-12-26 / 20:08
Photo of مورينيو يتسبب في غرامة مالية لمدرب فيوتشر المصري

مورينيو يتسبب في غرامة مالية لمدرب فيوتشر المصري

2023-12-26 / 19:05
Photo of تيسودالي يتألق بـ “ثنائية” ويقود فريقه للفوز في الدوري البلجيكي

تيسودالي يتألق بـ “ثنائية” ويقود فريقه للفوز في الدوري…

2023-12-26 / 17:55
Photo of الدوري البلجيكي.. الخنوس يساهم في قيادة جينك للفوز أمام أنتويرب

الدوري البلجيكي.. الخنوس يساهم في قيادة جينك للفوز أمام…

2023-12-26 / 16:32
Photo of مشاركة اللاعبين المغاربة في الكان تقلق الأندية الإسبانية

مشاركة اللاعبين المغاربة في الكان تقلق الأندية الإسبانية

2023-12-26 / 14:32
Photo of غاتوزو يفرض برنامجا تدريبيا صارما على حارث وأوناحي

غاتوزو يفرض برنامجا تدريبيا صارما على حارث وأوناحي

2023-12-26 / 13:53
Photo of لاعبو المنتخب المغربي يسيطرون على التشكيلة المثالية الإفريقية

لاعبو المنتخب المغربي يسيطرون على التشكيلة المثالية الإفريقية

2023-12-26 / 11:51
Photo of فالنسيا يراسل الجامعة للسماح ببقاء أملاح

فالنسيا يراسل الجامعة للسماح ببقاء أملاح

2023-12-26 / 11:14
Photo of أكادير : قرار ولائي يمنع حضور جمهور الوداد لقاء ناديه مع الحسنية

أكادير : قرار ولائي يمنع حضور جمهور الوداد لقاء…

2023-12-26 / 10:35

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق