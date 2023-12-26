مورينيو يتسبب في غرامة مالية لمدرب فيوتشر المصري

أعلنت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، عن عدد من العقوبات بعد مباريات السوبر المصري المقامة بدولة الإمارات.

وتمَّ إيقاف محمد إبراهيم، لاعب فريق سيراميكا كيلوباترا، لمدة 4 مباريات مع غرامة مالية بقيمة 20 ألف جنيه مصري بعد حصول اللاعب على البطاقة الحمراء للسلوك غير الرياضي الذي بدر منه تجاه الحكم في مواجهة فريقه أمام الأهلي بكأس السوبر.

كما تمَّ توقيع غرامة مالية بقيمة 25 ألف جنيه على نادي سيراميكا كليوباترا بعد الاعتراض الجماعي من قِبل جهازه الفني بقيادة أيمن الرمادي على قرار الحكم.

وعوقب المدير الفني لبيراميدز، جيمي باتشيكو، بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه تُسدَّد أيضًا لخزينة الاتحاد خلال أسبوعين؛ لما بدر منه تجاه أحد الإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مباراة مودرن فيوتشر.

كما سلَّطت إدارة المسابقات غرامة مالية على ريكاردو فوروموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، بقيمة 20 ألف جنيه، تُسدَّد لخزينة الاتحاد خلال أسبوعين؛ لعدم التزامه بالبروتوكول في أثناء المؤتمر الصحفي.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة مودرن فيوتشر وبيراميدز، لقطة غريبة؛ إذ قطع البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، المؤتمر الصحفي للرد على مكالمة من صديقه ومواطنه جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما الإيطالي.

وعمل فورموسينيو سابقًا مساعدًا لمواطنه جوزيه مورينيو في فريق ريال مدريد الإسباني، وفريقي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين.

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