الشرطة الإسبانية تحرر رهينة مغربي الجنسية اختطفته عصابة

هبة بريس / متابعة

قالت الشرطة الإسبانية إن وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تمكنت من تحرير رهينة مغربي الجنسية بعد اختطافه بمدينة سبتة المحتلة الى جزر الكناري .

وأضافت الشرطة الإسبانية في بلاغ لها ، إنها تمكنت من إطلاق سراح رهينة مغربي الجنسية واعتقال ثلاثة أفراد طالبوا أسرة المختطف بتسليمهم 700 كيلوغرام من مخدر الحشيش مقابل عدم قتله وإلقاء جثته في البحر.

وأوضحت الشرطة الإسبانية إن عملية الاختطاف تمت يوم الجمعة الماضي حينما توصلت الشرطة المحلية لسبتة المحتلة بمعلومات تفيد لاختطاف مغربي واحتجازه في جزيرة لاس بالماس بأرخبيل الكناري ، مع اشتراط المختطفين تسليمهم كمية 700 كلغرام من الحشيش شريطة عدم انهاء حياته والقاء جثته في البحر .

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