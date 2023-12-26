فتاح العلوي…الحكومة تمكنت من تقليل آثار الغلاء على المواطنين

هبة بريس _ الرباط

اعترفت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بغلاء الأسعار قبل ان تضيف أن الحكومة قللت من وتيرة هذا الارتفاع

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وقالت علوي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن المندوبية السامية للتخطيط سبق وأعلنت عن انخفاض التضخم في المواد الغذائية.

واعتبرت أن التضخم له أسباب خارجية مثل اندلاع الحرب الأوكرانية، ومشاكل أسعار النقل العالمي، إلى جانب الأسباب الداخلية مثل ندرة المياه، حيث منذ خمس سنوات ونحن نعاني من الجفاف”.

وأضافت ” الفلاحة يعانون ولم يتمكنوا من زرع أراضيهم في الوقت المناسب، إضافة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج”، مؤكدة أن الحكومة تواكب القطاع الفلاحي.

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